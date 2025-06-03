В Челябинской области огласили приговор по делу об убийстве таксистки, всколыхнувшем Коркино

Убийце коркинской таксистки огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , суд признал 17-летнего цыгана виновным в убийстве женщины-таксиста и угоне автомобиля. В воспитательной колонии ему предстоит провести девять лет.

Напомним, резонансное преступление произошло в пригороде Челябинска – Коркино – вечером 23 октября прошлого года. По версии следователей, молодой человек напал на 40-летнюю женщину, нанес ей 5 ударов ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. На ее машине он проехал около 500 метров, бросил авто и скрылся.

Когда о преступлении стало известно, жители Коркино обвинили в произошедшем местное цыганское сообщество: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Обитатели домов встретили их ружейным огнем. Погром остановило вмешательство силовиков.

После беспорядков в Коркинском округе начались массовые проверки цыган. А в конце октября глава муниципалитета Наталья Лощинина подала в отставку.

Расследование уголовного дело закончили в марте текущего года. Теперь по нему вынес приговор суд.

За убийство женщины молодого человека приговорили к 9 годам лишения свободы, за угон – к 1,5 годам. По совокупности преступлений он получил 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. При этом в срок наказания зачтут время его пребывания в СИЗО.

Кроме того, в пользу потерпевших взыскано 164 тысячи рублей. А также 2 миллиона рублей – в пользу матери погибшей. Так как виновный коркинец не достиг совершеннолетия, выплачивать деньги будут его родители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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