Организаторов нарколаборатории в Миассе отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор «химикам», развернувшим производство мефедрона в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Астрахани и гражданку иностранного государства виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Лабораторию, где изготавливали синтетический наркотик, пара в месте со своими подельниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) разместила в начале 2024 года на территории садового участка в Миассе.

За два месяца (январь и февраль) они успели произвести более 18 килограммов мефедрона. Во всяком случае, именно такое количество «синтетики» у них изъяла полиция.

Суд приговорил астраханца к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 300 тысяч рублей. Его напарница получила 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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