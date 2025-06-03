Ограничение движения в центре Челябинска сохранят еще на два месяца

Ремонт теплотрассы по улице Коммуны в Челябинске продолжается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на тепловых сетях по улице Коммуны в центре города продолжает действовать ограничение движения автотранспорта.

До 5 июня закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома №91/2б, ограничен проезд по улице Свободы в районе перекрестка улиц Свободы и Коммуны (северной) по направлению к улице Труда.

До 30 июля закрыто движение по улице Коммуны от дома №44 по улице Свободы до дома №27а по улице Пушкина, ограничен проезд в районе перекрестка улиц Свободы и Коммуны (северной) по направлению к проспекту Ленина.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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