Ограничение движения в центре Челябинска сохранят еще на два месяца

Ремонт теплотрассы по улице Коммуны в Челябинске продолжается.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на тепловых сетях по улице Коммуны в центре города продолжает действовать ограничение движения автотранспорта.
До 5 июня закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома №91/2б, ограничен проезд по улице Свободы в районе перекрестка улиц Свободы и Коммуны (северной) по направлению к улице Труда.
До 30 июля закрыто движение по улице Коммуны от дома №44 по улице Свободы до дома №27а по улице Пушкина, ограничен проезд в районе перекрестка улиц Свободы и Коммуны (северной) по направлению к проспекту Ленина.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свой маршрут заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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