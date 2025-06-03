Плюс две недели: 200 МКД и три десятка учреждений Челябинска не получат горячую воду вовремя

В части домов Челябинска продлен срок опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в результате проведения первого этапа гидравлических испытаний в контуре теплоснабжения 1-ой тепломагистрали Северо-западной котельной выявлены повреждения на трубопроводах диаметром от 50 до 800 миллиметров. Это означает, что сети не смогут безопасно принять теплоноситель.

«На всех участках, где выявлены повреждения, отремонтируют или заменят трубы. В связи с чем АО «УСТЭК-Челябинск» приняло решение о продлении срока отключения горячей воды до 16 июня включительно», – уточнили представители городских властей.

Без горячего водоснабжения еще почти на две недели останутся жители 200 многоквартирных домов, а также 19 детских садов, 16 учебных заведений и 3 лечебных организации. С перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, первый этап опрессовки начался 20 мая. Сегодня, 3 июня, он должен был закончиться. Однако еще вчера вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов заявил, что в срок горячая вода вернется не ко всем челябинцам. По словам чиновника, возникшие проблемы планировалось решить до конца текущей недели. Однако оказалось, что на это потребуется больше времени.

Отметим, что проблемы на теплосетях в северо-западной части Челябинска обострились во время отопительного сезона 2024-2025 годов. Началось все еще в октябре прошлого года, когда жители домов, расположенных по улицам Чичерина и Молодогвардейцев пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. В середине декабря из-за аварии без отопления остались семь домов по улицам Чичерина и 250-летия Челябинска. До конца зимы произошло еще несколько аварий на тепловых сетях на северо-западе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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