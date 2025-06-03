В Челябинской области вагон сошел с рельсов

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства схода вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня, 3 июня, на станции Кропачево Южно-Уральской железной дороги.

«При производстве ремонта пути во время подачи вагона испытаний контактной сети произошел сход одной тележки двумя колесными парами», – уточнили в надзорном ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. На движение поездов ЧП не повлияло, ущерба окружающей среде не причинено.

Транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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