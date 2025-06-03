Хозяйка пса, покалечившего маленького ребенка в селе под Челябинском, предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет хозяйка пса, набросившегося на трехлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, дознавателем сосновского ОМВД завершено уголовное дело о нападении собаки на ребенка.

Инцидент произошел в начале августа 2024 года в селе Кременкуль. Собака породы американский стаффордширский терьер выбежала с территории частного домовладения и накинулась на соседского 3-летнего мальчика, игравшего во дворе. Животное повредило ребенку ухо и укусило за голову. По заключению судебно-медицинского исследования, причиненные травмы оставили неизгладимые последствия.

В отношении 36-летней хозяйки собаки возбудили уголовное дело по фактам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлены в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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