В Челябинской области грудной ребенок погиб в аварии с грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кунашакском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 2 июня, около 07:30 на 14-м километре автодороги «Кунашак – Сары – подъезд к Екатеринбургу».

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовиком ГАЗ-330227, поворачивавшим налево.

В результате ДТП водитель ВАЗа и два его пассажира, женщины 26 и 40 лет, получили травмы. Грудной ребенок, находившийся в легковом автомобиле, скончался в течение суток в больнице.

По информации полицейских, младенца перевозили с нарушением правил: девочку держала на руках 26-летняя мать, сидевшая на заднем пассажирском сиденье. Ни водитель, ни женщина с ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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