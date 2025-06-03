Мотоциклистам запретят въезд в центр Челябинска. Но есть нюанс

На главной магистрали Челябинска запланировано ограничение движения для мототранспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, после множества жалоб горожан городская администрация и ГАИ приняли решение о введении ограничений для движения мототранспорта по проспекту Ленина.
Этот вопрос уже рассмотрен на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при мэрии, в проект организации дорожного движения внесены соответствующие изменения.
Ограничения будут действовать на участке от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда ежедневно с 22:00 до 06:00. Соответствующие дорожные знаки планируется устанавливать постепенно, поэтому мотоциклистов просят быть внимательными.
«Ограничения не распространяются на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим на данном участке», – уточнили представители городских властей. Но в этом случае въезжать и выезжать на проспект Ленина необходимо будет на ближайшем к месту назначения перекрестке.
В мэрии отмечают, что аналогичный опыт введения ограничений для мототранспорта уже есть в других крупных городах России.
Челябинск, Виктор Елисеев
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