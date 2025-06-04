4 июня ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2025, среда

10:00 Челябинск – Показ короткометражного фильма «Портрет сестры» по повести Николая Перевозчикова о детях блокадного Ленинграда (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

10:00 Челябинск – Пушкинский день «В волшебной Пушкинской стране» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

11:00 Челябинск – Семейный кинозал: фильм «Как царь Петр арапа женил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Открытие выставки фотографий Андрея Шундеева «Взгляд» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: мастер-класс по пластилинографии «Белый голубь», лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Встреча в летнем клубе чтения «Читун» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Летнее мороженое: рисунок» в рамках проекта «Лето в городе» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Я люблю тебя, Россия» с участием мужского вокального коллектива «Русь» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:30 Челябинск – Финальная лекция авторского цикла культуролога Софии Блиновой «Art & science: от палеолита до NFT»: «Искусство будущего и будущее искусства» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

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