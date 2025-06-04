Жительница Южного Урала, уговаривавшая односельчанина утопить ее 12-летнюю дочь, пыталась выйти из СИЗО

Кизильчанка, задержанная за подстрекательство к убийству школьницы, осталась за решеткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 4 июня, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты о несогласии с заключением под стражу жительницы Кизильского района.

Напомним, женщину задержали после того, как ее односельчанин сообщил о странной просьбе соседки. По словам южноуральца, 16 марта текущего года во время застолья в ее доме в поселке Измайловский она предложила ему 10 тысяч рублей за то, что он утопит ее 12-летнюю дочь в реке. Оказалось, что перед этим она в очередной раз поругалась с ребенком.

23 мая Агаповский районный суд постановил заключить уралочку под стражу до 21 июля по обвинению в подстрекательстве к убийству.

Адвокат женщины обжаловал судебное решение в апелляционном порядке. Сторона защиты настаивает на том, что односельчанин и школьница женщину оговорили. В жалобе юрист просит заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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