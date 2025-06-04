В Металлургическом районе Челябинска продлили ограничение движения на оживленном перекрестке

Ограничение движения по улице Сталеваров в Челябинске продлили на 2 дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Металлургическом районе затянулись работы по реконструкции теплотрассы.

В связи с этим ограничение движения на пересечении улицы Сталеваров и Шоссе Металлургов будет действовать до 23 часов 8 июня.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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