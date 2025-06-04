На северо-западе Челябинска на весь день отключат водоснабжение

В Калининском районе Челябинска отключат воду на 15 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводной сети, завтра, 5 июня, с 9:00 до 23:59 будет приостановлено водоснабжение в Калининском районе.

Под ограничение попадут многоквартирные жилые дома по улицам: Косарева, 52, 52 Б, 63, 63б, 63в, 71, 71а, 75; Братьев Кашириных, 54, 85а, 85б, 87а, 89, 93, 95; Парашютная, 2; Герцена, 5; Стартовая, 13, 15; переулок Оранжевый, 3; Колхозная, 25, 27, 29, 31, 33, 36; Краснознаменная, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46; Свердловский проспект, 28а, 30; Калинина, 16, 21 А; Кыштымская, 28.

Также без водоснабжения останутся частные домовладения по улицам Парашютной, Электродной, Спорта, Партизанской, Колхозной (дома 40-86), Тепличной, 68.

Кроме того, временно ограничат подачу воды в административные здания по улицам Косарева, 52а, 52в, 52г, 56, 56а, 77, 79, 95; Братьев Кашириных, 44, 44/1, 54, 54а, 54б, 54г, 60а, 73, 75, 77, 91а, 93, 93а, 93б; Стартовая, 15а; Колхозная, 36а, 52; Краснознаменная, 32, 36; Полковая, 53; проспект Победы, 187; Свердловский проспект, 32; Калинина, 14, 21; Кирова, 10; Кыштымская, 30; Первого Мая, 38; Восьмого Марта, 108; Тагильская, 24а, 60а. Также без воды останется школа по улице Дальневосточной, 2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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