Челябинская таможня не пустила в Россию две тысячи нелегальных казанов

Челябинские таможенники выявили незаконно ввезенные чугунные казаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, незаконный груз везла фура из киргизского Оша.

Чугунные казаны, решетки и саджи не имели сертфикатов, необходимых для надлежащего их выпуска в свободное обращение. Всего таможенники и пограничники насчитали почти 2,5 тысячи чугунных предметов для приготовления пищи на огне. Кроме того выявлено около 3 тысяч картонных коробок для казанов в разобранном виде, ввезенных без декларирования. Общая рыночная стоимость перевозимого товара составила 3,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Незаконно ввезенные товары изъяты. Нарушителю таможенного законодательства грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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