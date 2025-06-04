Полиция Южного Урала задержала организаторов нарколаборатории. Изъято почти полтонны наркотиков

Нарколабораторию с оборотом в полтора миллиарда рублей накрыли силовики в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков южноуральского регионального полицейского главка ликвидировали лабораторию, в которой ежемесячно синтезировалось около пятисот килограммов запрещенных веществ.

Незаконное производство оперативники обнаружили в частном доме в Карталинском районе. Там двое «химиков» изготавливали синтетический наркотик. Готовое к реализации вещество помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов. В каждой закладке было 15-20 килограммов.

В ходе обследования местности полицейские нашли два таких тайника, в которых находилось порядка 18 килограммов синтетики.

В самой лаборатории сотрудники полиции обнаружили более 427 килограммов наркотика и около тонны прекурсоров. По оценкам экспертов, до потребителей не дошли около миллиона разовых доз общей стоимостью более 1,5 миллиардов рублей.

Также в ходе обыска дома у одного из молодчиков изъято два ноутбука, сотовые телефоны, банковская карта и другие предметы, имеющие отношение к деятельности лаборатории.

Силовую поддержку полицейским оказывали бойцы Росгвардии.

Возбуждены уголовные дела. Криминальные химики заключены под стражу.

«По имеющимся данным, все задержанные действовали по указанию кураторов, находящихся за рубежом», – заявили в пресс-службе силового ведомства.

Предварительное расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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