Капитан ХК «Трактор» покинул команду

ХК «Трактор» не стал продлять контракт с бывшим капитаном команды Владимиром Ткачевым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», форвард провел в Челябинске четыре сезона.

31-летний нападающий выступал за «Трактор» с сезона 2021/22 годов. За это время Ткачев сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков.

Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ – бронзовые медали в 2022-м и 2024-м годах, а также серебро в прошедшем чемпионате. В заключительном сезоне Владимир Ткачев являлся капитаном «Трактора».

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира за высокий профессионализм в работе и желает успехов в дальнейшей карьере», – заявили в пресс-службе команды.

По информации ряда спортивных изданий, Владимир Ткачев подписал контракт с ХК «Сибирь» из Новосибирской области. Сам клуб эти сообщения пока не подтвердил.

Ранее в «Сибири» сообщили о переходе в ее состав челябинца Никиты Сошникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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