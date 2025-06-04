Директор управляющей компании в Челябинской области ответит за гибель упавшего с крыши рабочего

В Нязепетровске директор управляющей компании ответит в суде за смертельную травму работника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нязепетровского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО УК «Сфера», обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в августе 2024 года с крыши многоквартирного дома упал работник предприятия. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе следствия выяснилось, что в день трагедии он выполнял работы по герметизации кровли. При этом необходимый инструктаж по технике безопасности южноуралец не прошел. Средств индивидуальной защиты у него не было, страховки для работы на высоте – так же. Обо всем этом должен был позаботиться руководитель управляющей компании.

Вину в совершенном преступлении он признал.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд (постоянное судебное присутствие в городе Нязепетровске) для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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