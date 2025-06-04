Маршруты восьми автобусов в Челябинске изменят до конца сентября

В Металлургическом районе Челябинска изменятся маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта теплотрассы с 18 часов 4 июня до 22 часов 30 сентября закрывается движение транспорта по улице 60-летия Октября на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров.

На этот период автобусы изменят маршруты:

№№ 15, 16с, 44 и 93с – в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого;

№№ 19, 35, 42 и 300 – в объезд по улицам Сталеваров, Трудовой, Дегтярева.

Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку и планировать поездки заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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