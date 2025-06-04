В центре Челябинска в небо взмыли тучи черного дыма

Челябинцев шокировал пожар на стройплощадке апарт-комплекса в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , огромные черные клубы привлекли внимание горожан в середине дня. По словам очевидцев, дым валил в районе строительной площадки на улице «Труда», где возводится элитный апарт-комплекс.

Информацию о пожаре подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«На открытой территории строительной площадки по улице Труда загорелся утеплитель. Прибывшие силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона в считанные минуты ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», – уточнили в экстренном ведомстве.

Специалистам отделения дознания предстоит установить причину ЧП.

В строительной компании заявили, что загорелись строительные отходы, которые уже почти подготовили к вывозу.

Остаются вопросы к выбору строителями утеплителя для объекта, стоимость апартаментов в котором начинается, по данным, например, ЦИАН, от суммы, намного превышающей 9 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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