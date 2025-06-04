Экс-заведующую детским садом в Челябинске признали виновной в присвоении 130 тысяч рублей

В Челябинске вынесли приговор экс-заведующей одним из детских садов города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей заведующей МБДОУ «Детский сад №15 г. Челябинска».

В суде установлено, что в декабре 2019 года женщина присвоила свыше 130 тысяч рублей. Вывод денег она оформила как выплату премии инструктору по гигиеническому воспитанию.

Суд признал экс-заведующую виновной с присвоении бюджетных денег и оштрафовал на 200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года.

Исковые требования прокурора в интересах комитета по делам образования города Челябинска о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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