Уфу и Челябинск свяжет скоростная электричка

Между Челябинском и Уфой запустят скоростной электропоезд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый маршрут начнет работу с 1 июля текущего года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«1 июля из Уфы «полетит» новая «Ласточка» – в направлении Челябинска. Совместно с руководством РЖД мы проанализировали удачный опыт продления пригородного маршрута до другого региона, как было со скоростным поездом до Оренбурга», – заявил руководитель соседней республики в своей телеграм-канале.
В следующем году аналогичный электропоезд планируется запустить из Уфы в Магнитогорск, добавил чиновник.
В настоящее время электропоезда из Челябинска идут по двум направлениям – в Екатеринбург и Магнитогорск.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»