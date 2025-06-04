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Среда, 4 июня 2025, 17:10 мск

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Уфу и Челябинск свяжет скоростная электричка

Между Челябинском и Уфой запустят скоростной электропоезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый маршрут начнет работу с 1 июля текущего года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«1 июля из Уфы «полетит» новая «Ласточка» – в направлении Челябинска. Совместно с руководством РЖД мы проанализировали удачный опыт продления пригородного маршрута до другого региона, как было со скоростным поездом до Оренбурга», – заявил руководитель соседней республики в своей телеграм-канале.

В следующем году аналогичный электропоезд планируется запустить из Уфы в Магнитогорск, добавил чиновник.

В настоящее время электропоезда из Челябинска идут по двум направлениям – в Екатеринбург и Магнитогорск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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