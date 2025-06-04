Продукция новых подразделений ММК заменит на рынке России и СНГ импортные аналоги

Новые цеха ММК смогут обеспечить импортозамещающей продукцией рынки России и СНГ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», производственные цеха компании «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в Группу ММК), которые планируется поэтапно запускать в работу с июля 2025 года, смогут обеспечить импортозамещающей и уникальной продукцией не только ММК и российский рынок, но и заинтересованные компании в странах СНГ. Об этом директор МРК Дмитрий Куряев сообщил, выступая на 22-ом Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве.

Как рассказал спикер, проекты создания цеха литейно-кузнечной продукции (ЦЛКП) и цеха машиностроительной продукции (ЦМП) стартовали в 2022 году. Оба производства будут выпускать импортозамещающую продукцию, в том числе не имеющую аналогов в России. Строительство ЦЛКП и ЦМП – важный этап устойчивого развития Группы ММК.

Цех литейно-кузнечной продукции проектной мощностью более 25 тысяч тонн в год (на четвертый год жизни проекта – к 2029 году) – это полный цикл производства кованных рабочих валков для станов холодной прокатки и опорных валков холодной и горячей прокатки, а также запчастей из поковки, слитков весом до 120 тонн и стальных сортовых валков. Объем инвестиций в проект составит 21,4 миллиарда рублей, а ожидаемый эффект на уровень EBITDA – 3,3 миллиарда рублей. Первую очередь проекта планируется завершить к 2026 году, вторую – к 2027 году.

Из-за санкций основные производители кованных прокатных валков и высококачественной поковки прекратили поставки в Россию. А опорные стальные валки в нашей стране практически не производятся. «Таким образом, в рамках проекта МРК намерен обеспечить и свои потребности, и запросы металлургических предприятий РФ, заняв активную позицию в этом сегменте импортозамещения», – сказал спикер, добавив, что одним из потребителей продукции ЦЛКП станет Росатом, заинтересованный в локализации критически важных моделей транспортно-упаковочных контейнеров (ТУК).

Говоря о втором проекте компании, Дмитрий Куряев отметил, что ЦМП будет выпускать до 10,4 тысячи тонн в год машиностроительной продукции. Здесь будут производить кузова самосвалов, корпуса и опорные кольца конвертеров, сталевозы, шлаковозы, чугуновозы, литейные ковши, миксеры, вагоноопрокидыватели, купола воздухонагревательных печей, оборудование для машин непрерывного литья заготовок и мостовые краны грузоподъемностью более 50 тонн. В основном, такая продукция закупается сейчас за рубежом. Запуск производства состоится в июле этого года, на День Металлурга.

«По сути, речь идет о создании современного машиностроительного производства с высокой добавленной стоимостью. Мы нацелены на замещение иностранных поставок для нужд ММК, рынков РФ и СНГ. Это позволит укрепить позиции отечественной промышленности. Не менее важно и обеспечение потребностей ММК и сторонних компаний современным подъемно-транспортным оборудованием», – заключил директор МРК.

МРК сегодня – это 4200 профессиональных сотрудников и 12 структурных подразделений, в том числе проектно-конструкторское бюро и служба качества и инжиниринга, занимающиеся конструированием, разработкой и сопровождением изготовления полного цикла запасных частей, агрегатов и узлов оборудования для металлургического машиностроения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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