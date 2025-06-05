5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2025, четверг

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов) (по записи)

10:00 Челябинск – Пушкинский день «В волшебной Пушкинской стране» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

10:30 Челябинск – Игровая программа, посвященная Всемирному дню окружающей среды «Береги планету нашу» (Челябинск, ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

11:00 Челябинск – Проект «Читательский дневник на 5!»: читаем сказки народов мира (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Экологическая викторина «Берегите землю, берегите!» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Литературно-поэтические пушкинские праздники «Прекрасно пушкинское слово» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Концерт ко дню рождения А.С. Пушкина «Свидание с поэтом» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: мастер-класс «Гвоздика» по созданию цветка из бумаги, настольная игра «Путь к победе», лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Лекция, посвященная жизни и творчеству Поля Гогена (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Пишем картину маслом по мотивам произведения Поля Гогена» ( (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Персональные консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Мастер-класс Татьяны Бутковой «Моя первая мозаика: Брелок для ключей» в рамках проекта «Лето в городе» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Встреча английского клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел )

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