Челябинка погибла на Эльбрусе

Следователи выясняют обстоятельства гибели туристки из Челябинска в урочище Джилы-Су.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской республике, трагедия произошла вчера, 4 июня, в урочище Джилы-Су Зольского района.

По предварительным данным, 62-летняя жительница Челябинск поднялась на гору Эльбрус (урочище расположено на ее северном склоне) вместе со своим супругом. Находясь на смотровой площадке в районе водопадов, она подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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