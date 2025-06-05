Челябинка погибла на Эльбрусе

Следователи выясняют обстоятельства гибели туристки из Челябинска в урочище Джилы-Су.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской республике, трагедия произошла вчера, 4 июня, в урочище Джилы-Су Зольского района.
По предварительным данным, 62-летняя жительница Челябинск поднялась на гору Эльбрус (урочище расположено на ее северном склоне) вместе со своим супругом. Находясь на смотровой площадке в районе водопадов, она подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. От полученных травм женщина скончалась.
В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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