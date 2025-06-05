Зак Фукале заключил контракт с минским «Динамо»

Еще один топовый игрок покинул «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , голкипер, на протяжении двух сезонов вдохновлявший болельщиков челябинского «Трактора», не стал продлять контракт с клубом «черно-белых». Об этом сообщили в хоккейном агентстве Gold Star Hockey, представляющем интересы Зака Фукале в России.

Следующие два сезона канадец проведет в минском «Динамо».

«Зак провел два отличных сезона в составе «Трактора». Он выводил команду в полуфинал и финал Кубка Гагарина, суммарно одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, на его счету уже 15 сухих матчей в КХЛ», – рассказали в агентстве.

После заключения нового контракта Фукале стал самым высокооплачиваемым голкипером Континентальной хоккейной лиги: по информации спортивных изданий, за один сезон канадец будет получать 70 миллионов рублей.

Отметим, что Зак Фукале станет вторым голкипером из «Трактора», выступающим за белорусский клуб. В прошедшем сезоне основным вратарем минчан стал воспитанник челябинской хоккейной школы Василий Демченко, отыгравший в системе «Трактора» девять сезонов (с 2010 по 2019 годы).

Следует констатировать, что «Трактор» продолжает терять основных игроков своего «серебряного» состава. Команда уже подтвердила, что рассталась со своим капитаном Владимиром Ткачевым. О завершении карьеры заявил Стивен Кэмпфер. Максим Шабанов, лидер плей-офф по заброшенным шайбам, скорее всего, уедет играть в НХЛ, о чем уже заявляли в руководстве «Трактора».

Дурную шутку с командой играет традиция КХЛ заключать с игроками и тренерами кратковременные контракты – на 1-2 сезона. Это позволяет другим командам достаточно легко переманивать к себе приглянувшихся им хоккеистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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