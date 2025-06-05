И вот опять… Власти анонсировали строительство нового международного терминала в аэропорту Челябинска

Глава Южного Урала городо сообщил о новостях двухмесячной давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинском аэропорту будет построен новый международный терминал. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем ежегодном обращении к законодательному собранию региона.

Чиновник подчеркнул, что говорит об этом впервые. Это вызвало некоторое недоумение у слушавших.

Дело в том, что информация о планах управляющей воздушной гаванью Челябинска компании «Новапорт» по созданию нового международного терминала новостью не является. Об этом генеральный директор холдинга Евгений Янкилевич сообщал в ходе встречи с губернатором еще в апреле текущего года.

Возможно, глава региона решил, что публика успела забыть о той встрече, освещением которой занималась его собственная пресс-служба. А может быть, за это время за кулисами происходили какие-то события, поставившие реализацию заявленных планов под угрозу срыва.

Впрочем, вряд ли повторный анонс снял вопросы, которые челябинцы могли задавать еще два месяца назад. Пока зарубежные направления вылетов из Челябинска не впечатляют.

Давно уже в прошлом прямые рейсы в Барселону и Дюссельдорф, которыми воздушная гавань могла похвастаться в 2010-е года. Теперь из рейсов в дальнее зарубежье челябинскому аэропорту приходится довольствоваться чартерами в Турцию и Египет.

Остальное – ближнее зарубежье: Баку, Ереван, Душанбе, Ош и недавно запущенные полеты в Минск. До других стран и обратно южноуральцам приходится добираться, минуя местный аэропорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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