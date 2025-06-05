«Думай о хорошем...» Челябинский губернатор не хочет говорить о проблемах

Глава Южного Урала продолжает раздавать обещания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил сегодня, 5 июня, с ежегодным обращением к законодательному собранию региона. О проблемах он решил не распространяться, сосредоточившись на не таких уж однозначных достижениях.

Начав с вопросов поддержки участников СВО, что в последние годы стало традицией, первое чиновник Челябинской области перешел к результатам реализации в регионе национальных проектов. Цифры, прозвучавшие из его уст, можно назвать впечатляющими. Так, за шесть лет реализации федеральных проектов в Челябинской области было построено, реконструировано и отремонтировано 310 объектов здравоохранения, приобретено почти 4,5 тысячи единиц медоборудования и более 320 единиц медицинского автотранспорта, построено 62 новых детских сада и 16 школ, открыто 123 «Точки роста», 19 «Кванториумов» и «IT-кубов».

«Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 40 объектов культуры, в том числе почти все наши театры, открыта 41 модельная библиотека, – продолжал перечислять губернатор. – Построено и реконструировано 43 крупных спортивных объекта. Приведено в нормативное состояние более 1600 километров автодорог. Благоустроено почти 2000 общественных пространств и дворовых территорий. Введено в действие почти 11 миллионов квадратных метров жилья. С опережением на два года завершена программа по расселению из аварийного жилья, расселено 13,5 тысяч человек».

При этом глава региона ни слова не сказал о нехватке врачей и среднего медперсонала, периодических «бунтах» в службе скорой медицинской помощи, постоянных жалобах южноуральцев на отсутствие необходимых им лекарственных препаратов из-за затягивающихся конкурсных процедур. И столь же постоянных вмешательствах прокуратуры после отказа чиновников в признании их права на льготное медицинское обслуживание (новости о регулярных прокурорских проверках и судебных тяжбах на официальном сайте надзорного ведомства региона появляются едва ли не каждую неделю).

Не упомянул Алексей Текслер и о существенном росте стоимости жилья в новостройках и стагнирующем рынке жилого строительства, а также о наметившейся тенденденции снижения его темпов. И о потолке, обвалившемся в драматическом театре практически сразу после ремонта он тоже промолчал.

Зато с удовлетворением отметил успехи южноуральских школьников. По словам губернатора, в прошлом году регион занял 5-е место в стране по количеству победителей и призеров школьных олимпиад, впереди только столичные и более крупные регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. «У нас талантливые и целеустремленные дети, замечательные учителя и наставники», – подчеркнул чиновник.

Увы, лучшие из лучших, как правило, на Южном Урале не задерживаются. Что не удивительно. Так, буквально на днях Forbes опубликовал список 100 лучших вузов России. При его составлении учитывались потенциал формирования полезных связей во время обучения, репутация у работодателей, качество академической среды (отношение зарплаты преподавателей к средней по региону, доходы вуза на одного научно-педагогического сотрудника, доля преподавателей с учеными степенями, процент молодых ученых, соотношение студентов и преподавателей и так далее) и количество выпускников в списке российских миллиардеров. Ни один из вузов Челябинской области в рейтинг не попал.

Достаточно сложно дела обстоят и с перспективами будущих специалистов. Несмотря на бравурные отчеты, свидетельствующие о росте валового регионального продукта Челябинской области за последние пять лет практически вдвое, данные по 2024 году, скорее, разочаровывают. По словам главы региона, индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе составил 100%. Это говорит о начавшейся стагнации.

Зато на этом фоне удалось добиться формального улучшения экологической обстановки. Так, в Челябинске совокупный объем валовых выбросов по сравнению с базовым 2017 годом сократился на 47%. Однако, как оказалось, этого совершенно недостаточно. О чем свидетельствуют непрекращающиеся жалобы жителей областного центра, давно уже практически не различающих дни с неблагоприятными метеорологическими условиями и дни без НМУ – на зависающий над городом смог наличие ветра благоприятного направления влияет все меньше и меньше.

Впрочем, стоит отметить, что именно в сфере экологии чиновникам, наконец, есть чем похвастаться. Эпопея с самой большой свалкой в Европе, раскинувшейся некогда посреди Челябинска, завершилась. И в этом году появившееся на части территории бывшей свалки предприятие впервые передало выращенные его специалистами цветы для украшения улиц города.

Когда Алексей Текслер рассказывал об этом, в голосе чиновника звучала неподдельная радость. Ведь, если подумать, это – пока единственное достижение его администрации. Правда, проект рекультивации разрабатывался еще до него. Но реализован он был уже в годы его губернаторства.

Собственно же его планы и обещания все еще остаются планами и обещаниями. Худо-бедно продолжается строительство линий метротрамвая. Горожане чувствуют это по увеличивающемуся числу автомобильных пробок из-за проведения этих работ. Теперь областные чиновники выражают робкую надежду, что в 2027 году метротрам все-таки заработает. Так что сдвиг сроков пока практически незаметный – раньше обещали в 2025, а что такое два года по сравнению с полувеком ожидания.

Правда, г-н Текслер к этой идее, видимо, понемногу остывает. И в текущем году у него появился новый любимый суперпроект – «Большой ремонт 74». Только в 2025 году на его реализацию планируется направить порядка 14 миллиардов рублей. Потратить их намерены на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Но, наученный опытом метротрама, губернатор уже заранее предупреждает: даже если суперпроект будет реализован, южноуральцы от коммунальных проблем могут и не избавиться. Потому как, оказывается, главные проблемы в сфере ЖКХ жители области связывают с работой управляющих компаний. Как последние могут повлиять на состояние магистральных сетей, которые все чаще выходят из строя, чиновник не уточнил.

Но есть у главы региона еще одна отдушина. Даже, можно сказать, мечта: сделать драйвером роста региональной экономики туризм. «Наши национальные парки, горы и озера уже сегодня привлекают огромное количество гостей. И мы комплексно подходим к развитию туристических территорий, через современную инфраструктуру сохраняя баланс между человеком и природой, – заявил чиновник. – Помогаем в реализации инвестпроектов. По программе субсидирования с 2023 года создано 553 современных номера в 14 муниципалитетах области».

И здесь у областных властей есть свой проект – сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. А еще – обеспечить перспективную отрасль качественными кадрами. Интересно, что о необходимости обеспечения качественными кадрами таких отраслей как медицина и образование глава региона в своем обращении не упомянул. Видимо, считает, что там все хорошо.

О проблемах Алексей Текслер в своем выступлении так и не сказал. Возможно, чтобы не омрачать негатив собственную картину мира, в которой он строит «Южный Урал будущего. Регион, который влюбляет в себя, в который хочется приехать и остаться здесь учиться, работать и жить».

Вписываются ли в эту картину интересы не тех, кто приехал, и тех, кто живет на Южном Урале с рождения, за прошедшие шесть лет губернаторства г-на Текслера так и осталось загадкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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