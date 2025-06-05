В Челябинске вторую неделю горит нелегальная свалка

Челябинцы вторую неделю задыхаются в дыму от незаконной свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , возгорание произошло в Металлургическом районе областного центра, на улице Дубравной. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам местных жителей, горят кучи мусора уже вторую неделю. От заволакивающего окрестности зловонного дыма челябинцам можно спрятаться только дома. Окна на улицу они не открывают, так как дышать становится невозможно, рассказывают жители.

По информации ГУ МЧС, в настоящее время на свалке начала работу тяжелая техника, направленная городскими властями для отсыпки. Пожарные периодически проливают дымящиеся отходы.

Как рассказали горожане, свалка здесь существует уже несколько лет. Однако в мэрии обещали, что в ближайшее время ее ликвидируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube