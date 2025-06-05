В Челябинской области дали официальный старт выборам в законодательное собрание

Назначена дата выборов депутатов регионального парламента Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующее постановление принято на 67-м (внеочередном) заседании областного парламента сегодня, 5 июня.

Выборы депутатов представительного органа региона нового созыва назначены на 14 сентября текущего года. Это дало официальный старт предвыборной кампании.

Как уточнил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, решение о назначении выборов принимает областной парламент не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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