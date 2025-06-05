Коммунальщиков обязали выплатить жительнице Озерска 150 тысяч рублей за сломанные зубы

В Озерске суд обязал управляющую компанию выплатить женщине компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на ненадлежащее содержание придомовой территории многоквартирного дома.

Выяснилось, что вечером 16 февраля текущего года, подходя к подъезду дома, женщина поскользнулась на наледи, упала и ударилась лицом, сломав несколько зубов.

По результатам проверки прокурор в интересах горожанки обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Озерским городским судом исковые требования удовлетворены, с управляющей организации в пользу заявителя взыскано 150 тысяч рублей и штраф в размере половины присужденной суммы – 75 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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