Челябинца, подозреваемого в организации атаки на военные аэродромы, объявили в розыск

Полиция объявила в розыск возможного владельца фур из Челябинска, с которых вылетали боевые дроны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 37-летний житель Челябинска, возможно, причастный к атаке на военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, включен в базу федерального розыска МВД России.

В ориентировке говорится, что мужчина – уроженец Житомира. В материалах указано, что он разыскивается по уголовной статье, но номера статьи не приводится.

Напомним, 1 июня дроны пытались атаковать Мурманскую и Иркутскую области. БПЛА стартовали из прицепов многотонных фур. После публикации украинскими ресурсами фотографий помещения, в которых якобы собирали коптеры, появились подозрения, что на фото запечатлен склад в Челябинске – его идентифицировали по объявлениям о сдаче в аренду.

В тот же день на склад, расположенный на Свердловском тракте, нагрянули силовики. После этого администрация города Усть-Кут (Иркутская область) опубликовала ориентировку на 37-летнего челябинца, которому могли принадлежать грузовики, задействованные в атаке. Но информацию быстро удалили с официальных страниц.

Теперь ориентировка на того же человека появилась в базе МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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