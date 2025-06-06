6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2025, пятница

10:00 Челябинск – Пушкинский день для детей из школьных лагерей «Все о Пушкине» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, площадка перед библиотекой; выставочный зал; зал редких книг)

10:00 Челябинск – Первый Молодежный кинофорум «МолоКО» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

10:00 Челябинск – Литературный флешмоб «С чувством, с толком, с расстановкой» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная прибытию в Челябинскую область мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

11:00 Челябинск – Литературный квест «Там, на неведомых дорожках…» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Встреча-портрет «Он – наш поэт, он – наша слава» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Литературно-поэтические праздники «Прекрасно пушкинское слово» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Литературная игра «Это чудо знаю я» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Международная акция «Читаем Пушкина вместе» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 – 17:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Пушкинские сказки помним без подсказки» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «В гости к Пушкину спешим» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Акция «Пушкинские чтения» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: мастер-класс по созданию патриотической открытки, лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Литературный квест «Кот ученый приглашает» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Квиз «Я памятник воздвиг себе не рукотворный» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Клуб «Литература без границ» обсудит творчество А.С. Пушкина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, абонемент)

18:00 Челябинск – Начало 49-го Ильменского фестиваля (набережная реки Миасс, Сквер искусств, Сад камней)

18:00 Челябинск – Детская развлекательная программа «Разгорелось лето» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

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