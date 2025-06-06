Уральские металлурги снизили годовой объем выбросов на 60,7 тысячи тонн

За 10 лет ММК направил 110 млрд рублей на улучшение экологии Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инвестиции Группы ММК в реализацию стратегической инициативы «Чистый город», нацеленной на кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, достигли 110 млрд рублей. Изначально поставленные цели программы в части выбросов, сбросов и отходов достигнуты, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин, выступая с докладом «О реализации экологической стратегии ПАО «ММК» на 22-ом Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве.

Как рассказал спикер, по итогам стартовавшей в 2015 году инициативы более чем в 10 раз снижены выбросы веществ 1 и 2 класса опасности; 100% сточных вод используются в оборотной системе водоснабжения, 100% железосодержащих отходов используется в производстве. Ежегодно выполняется озеленение территории города, проводятся рекультивация и мероприятия по сохранению биоразнообразия.

Реализация инвестиционных проектов позволила ММК снизить выбросы загрязняющих веществ на 60,7 тыс. тонн от уровня 2015 года и к середине 2025 года уменьшить показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) по СанПиН с 26,3 до 10,5 единиц.

«Зеленые» мероприятия, включая строительство новых и модернизацию существующих производственных объектов, также были направлены пылеподавление (по итогам 2024 года уловлено 60 тыс. тонн пыли), газоочистку, сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ, уменьшение выбросов пыли (ожидаемый экологический эффект – 1270 тонн в год), снижение сбросов в Магнитогорское водохранилище с основной промышленной площадки (отсутствуют на данный момент).

«С 2015 по 2024 год инвестиции ММК в воздухоохранную и водоохранную деятельность, а также в утилизацию отходов и рекультивацию земель составили 110 млрд. рублей. Общий экологический эффект от реализации мероприятий составил более 8000 тонн в год.», – сказал он, добавив, что в Магнитогорске создана современная систем экомониторинга и оценки воздействия предприятия на окружающую среду», – сказал Андрей Черяпкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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