Челябинка провалилась в колодец во дворе многоквартирного дома

В Челябинске выясняют обстоятельства падения женщины в колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел на этой неделе на улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска.

Возвращаясь домой, челябинка наступила на край люка канализационного колодца, которая оказалась недостаточно закреплена. В результате нога соскользнула и провалилась в колодец, женщина упала и едва не сломала ногу. Выбраться ей помог мужчина, вышедший из подъезда. Скорая отвезла ее в больницу. По словам горожан, недавно во дворе их дома коммунальщики проверяли состояние канализационных колодцев.

По данному факту в следственном управлении СКР по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», – подчеркнули в силовом ведомстве.

Впрочем, подобные проверки проходят каждый раз после подобных ЧП. Однако из года в год ситуация не меняется. Челябинцы регулярно жалуются на открытые или не в полной мере закрытые люки колодцев. Например, весной прошлого года только в Ленинском районе областного центра жители за несколько дней обнаружили пять опасных колодцев.

Иногда это приводит к серьезным ЧП. Так, в августе прошлого года 50-летняя челябинка упала в открытый колодец с горячей водой. Женщина получила серьезные ожоги.

А летом 2022 года весь Челябинск был шокирован трагедией, произошедшей на территории школы №131. Семилетний ребенок вместе с другими детьми играл на спортивной площадке и провалился в колодец. Вместо люка он был прикрыт досками с наваленными на них ветками. Колодец был наполнен водой, и ребенок утонул.

Челябинск, Виктор Елисеев

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