В лесах под Златоустом расцвел шиповник

На Таганае распустились дикие розы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», таганайский шиповник встречает лето, распустившись точно по среднемноголетнему графику.

Кстати, диких роз в парке встречается три вида. «Роза иглистая растет повсеместно и довольно часто под пологом смешанных разреженных лесов, на полянах, опушках, лугах, вырубках. Розу гололистную и розу майскую можно видеть чуть реже, зато забираются они вплоть до подгольцовья», – рассказали специалисты заповедника.

На Руси шиповник (в народе его называли свороборинник) как лекарство применяли еще в 13 веке. Таганайскую розу можно заваривать как чай, используя для этого розовые цветы в мае-июне, ягоды – в августе-сентябре и веточки в любое время года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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