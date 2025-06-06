У россиян начали воровать «цифровые лица»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием биометрических данных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, аферисты просят людей «подтвердить» личность, передав изображение лица во всех ракурсах через включенную камеру.

Мошенники караулят россиян на порталах с объявлениями, выдавая себя за продавцов. Потенциальным покупателям предлагают перейти в сторонний мессенджер, где присылают ссылку на фишинговый сайт. «После ввода данных карты на поддельной странице и перечисления денег потенциальную жертву просят «подтвердить личность» якобы для завершения операции. Для этого требуют включить камеру, «поместить нос в центр зеленой зоны» и продемонстрировать лицо «во всех ракурсах», – описывает схему обмана телеграм-канал «Вас обманывает». – После появляется уведомление с предложением закрыть страницу, а считанные биометрические данные отправляются мошенникам».

По сути, речь идет о краже «цифрового лица».

Снимки, сделанные во время такой «идентификации», впоследствии могут использовать для кражи в аккаунтах в тех сервисах, где просят подтверждения личности по видео. Также их могут использовать, чтобы открыть доступ к банковским приложениям и сервисам по распознаванию лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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