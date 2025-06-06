В отделе полиции одного из районов Челябинска отключили телефоны дежурной части

Жителям Советского района Челябинска рассказали, куда звонить, чтобы вызвать плолицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с проведением ремонтных работ в отделе полиции «Советский» телефоны дежурной части силового подразделения временно отключены и для совершения звонка будут недоступны.

«В случае, если в отношении вас совершены противоправные деяния, просим обращаться в полицию по телефону 02/102», – рассказали представители ведомства.

Об окончании ремонтных работ и возобновлении телефонной линии будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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