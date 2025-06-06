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Пятница, 6 июня 2025, 13:44 мск

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Южный Урал вновь примет финал Кубка России по биатлону

Финальный этап Кубка России по биатлону второй год подряд пройдет в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнительный комитет Союза биатлонистов России утвердил календарные планы соревнований на сезон 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном сайте объединения.

Как и в прошлом сезоне, Златоуст станет местом проведения четвертого, заключительного этапа Кубка России по биатлону.

С 24 февраля по 2 марта 2026 года на стадионе имени Светланы Ишмуратовой соберутся сильнейшие российские биатлонисты. Именно здесь окончательно выяснится, кому достанется один их главных трофеев биатлонного сезона.

Напомним, в сезоне 2024-2025 годов финал Кубка России также проходил в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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