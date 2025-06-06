Тина, грязь и полчища мух: южноуральцы пожаловались на известную птицефабрику

Пригород Челябинска продолжает страдать от экологических последствий работы крупной птицефабрики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители расположенного в Сосновском районе села Архангельское прислали общественникам кадры реки Биргильда: водоем практически целиком покрыт тиной и грязью, так, что не видно воды. Несмотря на это, некоторые купаются: в Челябинской области выдалось жаркое начало июня, а больше освежиться негде, это единственный водоем для сельчан.

Недалеко, в Чебаркульском районе, есть другое село – Пустозерово – где люди не первый год жалуются на полчища мух. Насекомые летят с местных полей, которые завалены отходами животноводства.

В обоих случаях люди винят местную птицефабрику. И ранее активистам удалось доказать ее вину. Предприятие оштрафовали, фабрика получила прокурорское предписание за неправильное обращение с отходами и загрязнение земли. Но…

«Как видно, платить штраф гораздо проще, чем соблюдать экологическое законодательство. Страдает более 1000 человек, и это только население двух сел, которое начало жаловаться. А рядом еще деревни…» – возмущаются активисты.

Общественники обратились в прокуратуру, уведомив надзорные органы о том, что их предписание игнорируется. «Мы просим прокуратуру в судебном порядке обязать предприятие устранить экологические нарушения и их последствия», – подчеркивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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