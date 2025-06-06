Челябинка предложила подруге открыть кафе и увела полтора миллиона

В Челябинской области огласили приговор аферистке, обманувшей знакомую почти на полтора миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал ранее судимую 40-летнюю жительницу Челябинска виновной в мошенничестве.

Челябинка предложила знакомой открыть на пару кафе на территории Еманжелинска. Пообещала вложить в дело миллион рублей и взять на себя все организационные мероприятия, связанные с запуском бизнеса. О том, что денег у нее нет, решила подруге не говорить.

С декабря 2020 по март 2021 года женщина якобы активно закупала оборудование. Средства на это (около 1,4 миллиона рублей) ей дала «соучредительница». Правда, полученные деньги она решила потратить не на кафе, а на себя.

Когда затея лопнула, предприимчивая челябинка переключилась на новое направление: гарантировала южноуральцам за определенную сумму помощь в получении водительских прав без сдачи экзамена в ГИБДД. Но больше 212 тысяч рублей, врученных ей тремя доверчивыми горе-водителями, тоже потратила, как ей вздумалось..

Суд приговорил мошенницу к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования уралочки, оставшейся без 1,4 миллиона рублей, удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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