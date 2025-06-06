Южноуральцы, отправляющиеся в Калининград на поезде, могут попасть в неприятную ситуацию

Южноуральцы, отправляющиеся в Калининград на поезде, могут попасть в неприятную ситуацию: власти Литвы с 1 июня запретили транзит через страну россиянам, не имеющим биометрических загранпаспортов и упрощенных проездных документов (УПД-ЖД).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее пассажиры транзитных российских поездов могли оформить многократные упрощенные транзитные документы, независимо от типа паспорта. Сейчас использовать их могут только обладатели биометрических удостоверений личности.

Те, кто все еще путешествует по 5-летнему паспорту, обязаны оформлять однократные УПД-ЖД, сообщили в РЖД.

В противном случае их могут высадить из поезда – такие случаи уже были.

Напомним, этим летом южноуральцы могут добраться до Калининграда и обратно беспересадочными поездами №№426/425. Эти поезда включены властями Литвы в список составов, пассажирам которых разрешен транзит через страну с небиометрическим паспортом при наличии упрощенных проездных документов. Обладателей 10-летних паспортов изменения не коснулись.

Челябинск, Софья Артемьева

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