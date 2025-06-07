7 – 9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению броши в технике канзаши «Я живу в России!» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:45 Челябинск – Финал областных соревнований «Путь чемпиона» (ПБ «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

12:00 Челябинск – Танцевальные фитнес-тренировки (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцплощадка)

12:00 Челябинск – Лекция «Родословные народов мира: калмыцкая генеалогия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Развлекательная программа с мастер-классами (Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Цикл лекций о живописи, графике и скульптуре «Смотритель. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Лаборатории креативных профессий 3.0: дизайнер компьютерных игр (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61) (по записи, для занятия нужен ноутбук)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

08.06.2025, воскресенье

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

12:00 Челябинск – Открытый урок по парашютному спорту (ул. Кудрявцева, 36, жилой дом, вход со двора в помещение ВПК «Воин»)

13:00 Челябинск – «Дадаисты у истоков коллажа» в рамках лектория «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: настольная игра «Путь к победе», квиз «Воинская слава России», лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

09.06.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00, 11:00 Челябинск – Мастер-класс «Попробуем сочинить сказку» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

10:00 Челябинск – Встреча в летнем клубе «Летнее чтение» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

10:00 Челябинск – Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» для участников клуба «ИдеЯ» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

11:30 Челябинск – Игровая программа «Библиолето» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Уличная акция «Как хорошо иметь друзей» к Международному дню друзей (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:30 Челябинск – Молодежный форум «Русь, Россия – родина моя!» с участием бойцов СВО (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, с участием главы города Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

13:00 – 15:00 Челябинск – Читальный зал библиотеки №6 под открытым небом в сквере «На Трудовой»

14:00 Челябинск – Турнир в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Акция «Стихи у озера» на набережной озера Смолино, рядом с домом по ул. Новороссийской, 87 (организован библиотекой №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка)

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