В Челябинской области пьяного водители поймали за рулем автобуса с пассажирами

В Сатке госавтоинспекторы остановили автобус с нетрезвым водителем.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, вызвавшую подозрения «Газель» экипаж полка ДПС остановил сегодня, 7 июня, около 09:00 в Сатке, на улице 100-летия комбината «Магнезит».
У 50-летнего водителя автомобиля были признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В салоне автобуса находились два пассажира.
В результате водителя отстранили от управления «Газелью». В отношении него составлен административный протокол по факту невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«В связи с произошедшим инцидентом на предприятии, которому принадлежит автобус, будет организована проверка соблюдения законодательства в области безопасности», – подчеркнули в силовом ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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