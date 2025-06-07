В Челябинской области пьяного водители поймали за рулем автобуса с пассажирами

В Сатке госавтоинспекторы остановили автобус с нетрезвым водителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, вызвавшую подозрения «Газель» экипаж полка ДПС остановил сегодня, 7 июня, около 09:00 в Сатке, на улице 100-летия комбината «Магнезит».

У 50-летнего водителя автомобиля были признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В салоне автобуса находились два пассажира.

В результате водителя отстранили от управления «Газелью». В отношении него составлен административный протокол по факту невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«В связи с произошедшим инцидентом на предприятии, которому принадлежит автобус, будет организована проверка соблюдения законодательства в области безопасности», – подчеркнули в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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