На Южном Урале во время дорожного ремонта рабочие наткнулись на старинный мост

В Саткинском районе дорожники раскопали старинный мост во время работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сооружение обнаружили на этой неделе в селе Айлино при реконструкции дороги.

«Раньше его никто не видел, судя по всему, потому что он был спрятан от людских глаз дорогой, проходящей сверху, и на старинную кладку у ее основания над протекающей речкой никто не смотрел. А когда рядом пролегла временная дорога, построенная для проведения работ, мост оказался в центре внимания», – пишут в паблике местного издания «Саткинский рабочий».

Многие предполагают, что мост является частью проходившего здесь когда-то Екатерининского тракта. Аналогичные сооружения, построенные в ХVIII веке, есть, к примеру, в соседней Башкирии.

«Состояние, его, конечно, не очень хорошее: в более позднее время мост был расширен и достроен с одной стороны, частично разрушена внешняя кладка, по всей поверхности арки изнутри проходит очень глубокая трещина. Но, тем не менее, впечатление мост производит», – признаются в издании.

Местных жителей беспокоит судьба старинного сооружения. Пока активных работ рядом с мостом не ведется, его не разбирают и не засыпают. Но в перечне выявленных объектов культурного наследия его нет. И что будет с мостом дальше, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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