В пригороде Челябинска жители вышли на улицу из-за отсутствия воды в кранах

Жители копейского поселка Старокамышинск вышли на стихийную акцию протеста из-за постоянных проблем с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вечером воскресенья, 8 июня, два десятка жителей поселка Старокамышинск пришли с пустыми ведрами к насосной станции.

Причиной стихийной акции протеста стало отсутствие водоснабжения. Эта проблема для поселка – не новость: постоянные отключения, особенно в летние месяцы, происходят с завидной регулярностью. Не стали исключением и нынешние теплые деньки. По словам местных жителей, снижение давления в системе водоснабжения они наблюдают, как минимум, уже две недели. В минувшие выходные вода исчезла полностью.

В МУП КСВВ (предприятие, отвечающее за водоснабжение и водоотведение в Копейске) объясняли снижение давления «большим разбором». В понедельник, 2 июня, на аппаратном совещании в администрации города чиновники заявили, что отключение водоснабжения в выходные связано с тремя авариями на сетях в поселке.

К вечеру воскресенья аварии устранили, и первые два-три дня, к удивлению посельчан, давление поддерживали очень хорошее. Однако уже в четверг жители верхних этажей (в поселке нет домов выше пяти этажей) заметили снижение. В субботу, 7 июня, напор воды в кранах резко снизился, а в ночь с субботы на воскресенье водоснабжение отключили, не дожидаясь 24:00.

Сегодня утром вода в кранах появилась. Однако ближе к 10:00 ее снова отключили. Как рассказывают жители поселка, изредка и в воскресенье вода тонкой струйкой добиралась до верхних этажей. Однако толщина этой струйки вряд ли достигала полусантиметра, говорят старокамышинцы. После обеда вода пропала совсем.

При этом в МУП КСВВ диспетчера отвечали дозвонившимся, что могут им только посочувствовать. По словам сотрудников водоканала, дело снова в большом разборе, и когда вода появится в кранах, они сказать так и не смогли. Ограничились тем, что в Старокамышинск прислали несколько машин-водовозов. Впрочем, большого ажиотажа автомобили не вызвали: жители давно привыкли хранить дома некоторый запас воды. А вот с тем, чтобы приготовить пищу, сделать уборку и элементарно помыться – это уже представляет проблему, отмечают копейчане. Особенно если в семье есть дети.

В результате около 21:00 возмущенные старокамышинцы, вооружившись пустыми ведрами, собрались у насосной станции. Около двух десятков жителей с детьми попытались узнать причину отключения. «Дайте нам воды! Мы хотим мыться!» – заявляли пришедшие.

К ним вышла сотрудница КСВВ и сообщила сквозь закрытые ворота, что в резервуарах мало воды, потому давление и снизили, оставив большую часть поселка без водоснабжения. И посоветовала старокамышинцам искать правды у главы Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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