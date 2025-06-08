В аварии под Челябинском погиб подросток. Четверо его друзей в больнице

В Копейске «Лада» вылетела на встречку и врезалась в авто с подростками-пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в воскресенье, 8 июня, около 16:45 на 10-м километре автодороги «Челябинск- Октябрьское»

По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», при выполнении маневра обгона на участке, где он запрещен, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2114, двигавшийся впереди попутно и поворачивавший налево. За рулем ВАЗа находился 20-летний парень.

В результате ДТП ехавший в ВАЗ-2114 17-летний юноша скончался на месте. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров того же автомобиля в возрасте от 14 до 17 лет, личности которых устанавливаются, получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что у 20-летнего южноуральца не было водительских прав.

Следственным отделом ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube