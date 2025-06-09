Школьница из Еманжелинска помогла мошенникам оформить на мать кредитку после сообщения от подруги

Мошенники с помощью несовершеннолетней из Еманжелинска украли деньги с карты ее матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, в популярном мессенджере ребенку пришло сообщение от подруги, и у них завязалась переписка, в ходе которой поступило сообщение с кодом. Подруга попросила назвать его, что девочка и сделала.

Далее подруга уговорила взять собеседницу телефон матери и сделать скриншоты приложений. После этого на телефон стали поступать СМС-сообщения с разными кодами, которые девочка также передала в переписке. Затем ее попросили зайти в приложение банка и сделать скриншоты с него.

На следующий день в школьном лагере девочке сообщили, что аккаунт подруги, с которой она общалась вечером, был взломан. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники и рассказала все матери. От мамы, в свою очередь, она узнала, что на ее имя оформлена кредитная карта, с которой мошенники уже перевели около 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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