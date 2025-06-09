Верховный суд поставил точку в истории с банкротством АИР Челябинской области

Верховный суд России не стал рассматривать иск о привлечении экс-губернатора Челябинской области и высокопоставленных южноуральцев к субсидиарной ответственности в рамках банкротства агентства инвестиционного развития региона (АИР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кассационную жалобу финансового управляющего АИР вернули без рассмотрения. Соответствующее решение инстанция приняла на минувшей неделе. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров пытался оспорить постановления предыдущих судебных инстанций, отказавших ему в иске о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц АИР. Но просил предоставить ему отсрочку в уплате государственной пошлины «в связи с недостаточностью у него денежных средств». Однако Верховный суд в просьбе об отсрочке отказал, а кассационную жалобу вернул без рассмотрения. Таким образом решения судов, отказавших в привлечении к субсидиарной ответственности высокопоставленных южноуральцев, остались в силе.

Напомним, конкурсный управляющий адресовал иск правительству Челябинской области, региональному министерству экономического развития, экс-губернатору Борису Дубровскому, его бывшим заместителям Руслану Гаттарову и Евгению Тефтелеву, экс-главе минэкономики Сергею Смольникову, председателю Общественной палаты региона Николаю Дейнеко и его предшественнику Олегу Дубровину, руководителю ЮУТПП Федору Дегтяреву, экс-руководителю АИР Анатолию Лобко, региональному бизнес-омбудсмену Александру Гончарову, а также Константину Захарову и Алексею Бобову. Все они входили в наблюдательный совет АИР.

С правительства, МЭР, Дубровского и других бывших и действующих чиновников управляющий требовал взыскать субсидиарно 412,09 миллиона рублей. Исключение составили Константин Захаров, которому был предъявлен счет на 352,5 миллиона рублей, и Алексей Бобов (сумма требований 8,09 миллиона рублей).

Однако эти претензии не поддержали ни арбитражный суд Челябинской области, ни 18 арбитражный апелляционный суд, ни арбитражный суд Уральского округа. Решение Верховнго суда подводит черту под затянувшейся историей с банкротством структуры областного правительства.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью объявили привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе 2023 года объявило о собственном банкротстве. После этого конкурсный управляющий пытался возместить хотя бы часть денег. Так, он потребовал вернуть на баланс структуры 131 квартиру в поселке «Белый хутор», купленных через агентство для актеров челябинских театров. Впрочем, истец был готов удовлетвориться денежной компенсацией в 393,7 миллиона рублей от правительства региона. Однако суд иск отклонил.

Позднее была предпринята попытка привлечь к субсидиарной ответственности экс-губернатора и других высокопоставленных южноуральцев. Но и она закончилась неудачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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