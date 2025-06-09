В Магнитогорске вынесли приговор отцу, расправившемуся с собственной дочерью

В Магнитогорске завершился процесс по делу, всколыхнувшему весь город

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал магнитогорца виновным в убийстве.

В конце весны 2024 года пропала 31-летняя жительница Магнитогорска. По рассказам знакомых, женщина страдала игроманией, часто занимала деньги и не отдавала, что могло стать причиной исчезновения. Уралочку искали полтора месяца, пока 18 июля не обнаружили ее труп в реке Урал вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Тело с многочисленными травмами головы завернули в мусорные мешки, обмотанные скотчем. Руки и ноги были связаны, на голову надели полимерный пакет. К трупу прикрепили груз.

В ходе следствия выяснилось, что утром 28 мая 2024 года в одном из домов по улице Калмыкова между отцом и дочерью вспыхнула ссора. Сначала магнитогорец душил женщину, а затем перетащил в гараж и несколько раз ударил молотком по голове. После этого он упаковал тело и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду.

Суд приговорил южноуральца к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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