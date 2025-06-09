РЭО ГАИ в Челябинской области меняют режим работы в длительные выходные

Южноуральцам рассказали, когда и где они смогут получить водительские права.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, 12 и 13 июня будут в регистрационно-экзаменационных подразделениях выходными днями.

14 июня – прием граждан будет осуществляться в обычном режиме.

2 отделение МРЭО в МФЦ, расположенное в Челябинске по улице Университетская набережная, 125, не будет работать 12, 13, 14 и 15 июня. С 16 июня прием граждан возобновится в обычном режиме.

Южноуральцев просят заранее планировать свои посещения, а также рекомендуют воспользоваться единым порталом www.gosuslugi.ru и в онлайн формате записаться на удобную дату и время посещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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