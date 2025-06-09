По факту «засухи» в копейском Старокамышинске возбудили уголовное дело в отношении чиновников Копейска

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в поселке Старокамышинск .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по результатам процессуальной проверки по сообщению о ненадлежащем водоснабжении жителей поселка Старокамышинск, распространенному в соцсетях, возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Напомним, без водоснабжения копейский поселок в очередной раз остался в минувшее воскресенье, 8 июня. При этом, по словам местных жителей, проблемы с водой у них начались, как минимум, в мае. А регулярные летние отключения стали недоброй традицией, соблюдаемой уже порядка 20 лет.

Воскресное отключение стало последней каплей. Вечером 8 июня старокамышинцы вышли с пустыми ведрами к насосной станции и обратились с мольбой о помощи к силовым структурам и СМИ.

Водоснабжение поселка не возобновлено до сих пор. В детских садах Старокамышинска и школьных лагерях, по словам родителей, уже попросили не приводить детей в учреждения завтра, 10 июня. Правда, с оговоркой: если вечером не дадут воду.

«По данным следствия, в результате неисполнения обязанностей должностными лицами администрации Копейского городского округа жители поселка Старокамышинск длительное время не обеспечены регулярным водоснабжением. Кроме того, должные меры к восстановлению подачи воды и иные меры поддержки граждан со стороны администрации не осуществлены», – сообщили в силовом ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление виновных лиц, а также всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, обещают в СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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